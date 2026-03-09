اطلاق الموجة 32 من عملية الوعد الصادق 4 ضد أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للحرس الثوري قال في بيان لها: نُفذت الموجة الثانية والثلاثين من عملية الوعد الصادق 4، بالرمز المبارك لبيك يا خامنئي، ضد أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة بصواريخ قدر وخرمشهر المدمرة.

وأضاف البيان، لن تنسوا حالة الإنذار المتواصل (من صفارة إنذار إلى أخرى)، والنيران الغزيرة ستواصل النزول على رؤوسكم كالمطر.

وتابع، إن التدافع الذي شهده الصهاينة أثناء فرارهم من مطار بن غوريون يعكس حقيقة الوضع المتردي والمأساوي الذي يعيشه هذا الكيان العاجز.

وأضاف البيان، سيتضاءل المجال أمامكم وسنضيق الخناق عليكم لحظة بلحظة.