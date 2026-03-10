سي ان ان: الصاروخ الذي استهدف المدرسة الإيرانية يُستخدم في الجيش الأمريكي وليس إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتخصصون بالشؤون العسكرية في مقابلتهم مع وكالة "سي ان ان" أن مواصفات بقايا الصاروخ الذي استهدف مدرسة ميناب الإبتدائية يتطابق مع مواصفات صاروخ "توماهوك" ] صاروخ كروز أمريكي[.

وذكر هذا التقرير أن الفيديو الجديد هو أوضح دليل على العامل الأصلي باستهداف مدرسة ميناب أي أمريكا.

وحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة تستخدم صواريخ توماهوك منذ بداية الحرب على إيران في حين أن إيران لاتملك هذا النوع من الصواريخ.

وفي تقرير سابق من نيويورك تايمز أيضاً قالت الصحيفة أن بقايا الصاروخ المستخدم في مجزرة ميناب تتطابق مع صواريخ الكروز الأمريكية.

يذكر أن القوات الأمريكية قامت في اليوم الأول من العدوان المشترك مع الكيان الصهيوني على إيران، باستهداف مدرسة إبتدائية في مدينة ميناب مما أدى إلى استشهاد 165 تلميذة .

