بقائي: على العالم ألا يلتزم الصمت أمام جرائم المعتدين ضد الإرث الحضاري الإنساني المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في منشور له على صفحته الشخصية على موقع "ايكس": بعد الإعتداء على قصر "غلستان" التاريخي في طهران الأسبوع الماضي، قام الأعداء بإلحاق الضرر بأثر تاريخي حضاري من الطراز الأول في مدينة أًصفهان، وهو قصر "تشهل ستون" المسجل في اليونسكو الموجود في ساحة "نقش جهان" التاريخية المعروفة في أصفهان.

وتابع: أن هذه التحفة الفنية التي تعود إلى العهد الصفوي جزء من الإرث الحضاري والثقافي الإيراني، بل هو كنز ثقافي يعود للإنسانية جمعاء.

وأضاف: إن المعتدين استهدفوا قلب مدينة أصفهان التاريخي عمداً، وقاموا بإلحاق الضرر بقصر تشهل ستون وباقي الآثار التاريخية- الحضارية لإيران. على العالم ألا يلتزم الصمت إزاء هذه الجرائم الوحشية للمعتدين ضد الإرث الحضاري المشترك للإنسانية.

