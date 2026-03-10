تجمع دولي في طهران لإعلان البيعة لقائد الثورة الإسلامية الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن "عبدالمطهر محمدخاني" على صفحته في الفضاء الالكتروني أنه عدداً من الأساتذة والناشطين من حول العالم، من ضمنهم محاضرين من أستراليا، آذربايجان، الهند، بريطانيا والولايات المتحدة قد اجتمعوا في مركز طهران لإحياء مراسم استشهاد الإمام علي الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية) ومبايعة الإمام مجتبى الخامنئي (حفظه الله).

وضمن إعلانهم الوقوف إلى جانب إيران مقابل الإعتداءات الأمريكية والصهيونية، تطرقوا إلى دور المقاومة في التطورات الإقليمية في المنطقة وأكدوا على استمرار نهج المقاومة والصمود.

