الصين تحذر اميركا: لا تتدخلوا في شؤون ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الصينية ان المتحدث قال في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء: ان انتخاب القائد الجديد في ايران قرار اتخذته طهران على اساس الدستور وان مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعد احد المبادئ الاساسية في العلاقات الدولية.

وياتي هذا التصريح من قبل المتحدث باسم الخارجية الصينية بعد تصريحات ترامب الذي ادعى انه اخذ في الاعتبار شخصا اخر لخلافة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، هذه التصريحات التي لقيت ردود فعل على الصعيد الدولي.

كما اعرب المتحدث عن قلقه من تصاعد حدة التوتر في منطقة غرب اسيا واكد انه على جميع الاطراف وقف العمليات العسكرية للحيلولة دون تصعيد الازمة واتساع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة.