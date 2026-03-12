الجيش الايراني يؤكد موصلة القتال ضد المعتدي تلبية لأوامر قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الجيش الإيراني قال في سرالة له، لقد وصل إلى مسامعنا بوعي كامل أولُ رسالةٍ توجيهية ومُبصِّرة من قائد الثورة ومقتدانا العزيز، والتي جاءت بمثابة أمرٍ حاسم في مواجهة الأعداء والانتقام لدماء القائد والإمام الشهيد وسائر شهداء الحرب الجارية.

إن مقاتلي الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهم يجدّدون العهد والميثاق مع القائد المعظم للثورة الإسلامية، تلقّوا أوامره المطاعة بقلوبهم وأرواحهم، وسيواصلون بإرادة أكثر رسوخاً من الماضي ودافع أقوى من ذي قبل قتالهم المتواصل ضد الأعداء المعتدين والمجرمين.

ويؤكد الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه، يداً بيد مع الحرس الثوري، سيبقى واقفاً حتى آخر قطرة دم دفاعاً عن الاستقلال ووحدة الأراضي ونظام الجمهورية الإسلامية، وسيجعل أعداء إيران الإسلامية الشامخة يندمون عبر الثأر لدماء القائد الشهيد والقادة الشجعان وأبناء الوطن الأعزاء.