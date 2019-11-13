اللواء موسوي يرعى تدشين عدة نماذج للطائرات المسيرة وأجهزة محاكاة مطورة

برعاية قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، أقيمت اليوم الاربعاء مراسم افتتاح مشاريع مختلفة للاكتفاء الذاتي على الصعيدين العملاني والتاهيلي في قاعدة الشهيد ياسيني الجوية في مدينة بوشهر ( جنوب البلاد) .

وشهدت المراسم تدشين عدة نماذج للطائرات المسيرة وأجهزة المحاكاة المطورة وكذلك أنظمة التدريب الافتراضية المتزامنه وورشة الصيانة الاساسية لمقاتلات اف اربعة انجزها ضباط شباب.

خلال هذه الزيارة ، تم تقديم عينات من الطائرات بدون طيار المحدثة المصممة وفقًا للمتطلبات بالإضافة إلى خطة تعاون من الطائرة بدون طيار.

وجرت خلال هذه المراسم عرض نماذج لانواع الطائرات المسيرة المطورة وفقا للحاجة المحلية وكذلك مشروع عمليات متزامنه للطائرات المسيرة والطائرة الماهول .

الى ذلك تم ازاحة الستار عن جهاز محاكاة متطور لطائرة اف اربعة تمكن الطيارين المتدربين القيام بمختلف الاعمال التكتيكية الجوية التي تحاكي ساحة المعركة .

وسيساهم تصميم وانتاج جهاز المحاكاة التكتيكي لطائرة اف اربعة الذي ازيح الستار عنه لاول مره داخل القوات المسلحة برعاية القائد العام للجيش اللواء موسوي ، في رفع تاهيل ومهارة الطيارين في ساحات المعركة الحقيقية .

واشار قائد الجيش خلال هذه المراسم الى الاجراءات الجديرة للغاية والمصيرية لقاعدة الشهيد ياسيني في الساعات الاولى للحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية (الحرب التي فرضها صدام على ايران 1980 - 1988) وقال ان القوات الجوية ولاسيما في قاعدة الشهيد ياسيني تسلموا زمام المبادرة من العدو البعثي في اقصر فترة ممكنة وغيروا معادلة الحرب وموازينها لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية .

واكد ان ايران مدينة في رفعتها وشموخها وعزتها واقتدارها اليوم لدماء الشهداء وتضحيات المعاقين والاسرى المحررين والرواد خلال العقود الاربعة الماضية./انتهى/