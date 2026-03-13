وزيرا خارجية إيران والهند يناقشان التطورات الاقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الهندي على آخر المستجدات الناجمة عن الاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، وتداعياتها على استقرار وأمن المنطقة والعالم، مؤكداً على إرادة حكومة وشعب وقوات إيران المسلحة الراسخة في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس ضد المعتدين.

وشدد عراقجي على ضرورة إدانة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية للعدوان العسكري على إيران، مشيراً إلى أهمية دور ومكانة مجموعة البريكس كمنصة لتطوير التعاون متعدد الأطراف، ورأى ضرورة أن تضطلع هذه المجموعة بدور بنّاء في هذه المرحلة لدعم استقرار وأمن المنطقة والعالم.

وفي هذه المكالمة، أعرب وزير الخارجية الهندي عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المحافل الإقليمية والدولية، كما أكد على أهمية إيجاد طريقة لتعزيز الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة كحاجة جماعية.

