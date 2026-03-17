١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٨:١١ م

رئيس البرلمان الإيراني : جريمة استهداف "أسطول دنا" لن تنسى والرد عليها سيكون حاسما

رئيس البرلمان الإيراني : جريمة استهداف "أسطول دنا" لن تنسى والرد عليها سيكون حاسما

دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف"، الشعب الإيراني العظيم إلى المشاركة الحماسية في مراسم تشييع شهداء المدمرة الايرنية "دنا"؛ مؤكدا بأن هذه الجريمة لن تنسى ومتوعّدا بالرد عليها في الزمان والمكان المناسبين سيكون حاسما يجعل الاعداء نادمين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "قاليباف" وصف عودة جثامين شهداء "أسطول دنا" التابع للجيش الإيراني بأنها ملحمة تستدعي الصبر وتكشف عن احقية مواقف الشعب الإيراني العظيم؛ مشيرا إلى أن هؤلاء الشهداء استهدفوا بقسوة وجريمة سافرة من قبل الأمريكيين الأشرار وهم غرباء مجردين من أي سلاح سوى شرفهم وضميرهم المهني والتزامهم الإنساني، وأكد أنهم اغتيلوا بظلم.

ودعا رئيس البرلمان، الشعب الايراني إلى المشاركة الواسعة والحماسية في مراسم وداع وتشييع جثامين هؤلاء الشهداء؛ معتبرا أن هذه المشاركة ليست مجرد وداع، بل هي تجديد للعهد مع دمائهم الزكية التي اريقت ظلما، كما هي صيحة بوجه الظلم، ورسالة واضحة للعالم اجمع بأن الشعب الإيراني لن يتخلى عن أبنائه ولن يسكت على هذه الجريمة.

كما تقدم "قاليباف" بخالص التعازي والمواساة من أسر شهداء المدمرة "دنا" والشعب الإيراني العظيم.

رمز الخبر 1969327

