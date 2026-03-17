رئيس البرلمان الإيراني : جريمة استهداف "أسطول دنا" لن تنسى والرد عليها سيكون حاسما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "قاليباف" وصف عودة جثامين شهداء "أسطول دنا" التابع للجيش الإيراني بأنها ملحمة تستدعي الصبر وتكشف عن احقية مواقف الشعب الإيراني العظيم؛ مشيرا إلى أن هؤلاء الشهداء استهدفوا بقسوة وجريمة سافرة من قبل الأمريكيين الأشرار وهم غرباء مجردين من أي سلاح سوى شرفهم وضميرهم المهني والتزامهم الإنساني، وأكد أنهم اغتيلوا بظلم.

ودعا رئيس البرلمان، الشعب الايراني إلى المشاركة الواسعة والحماسية في مراسم وداع وتشييع جثامين هؤلاء الشهداء؛ معتبرا أن هذه المشاركة ليست مجرد وداع، بل هي تجديد للعهد مع دمائهم الزكية التي اريقت ظلما، كما هي صيحة بوجه الظلم، ورسالة واضحة للعالم اجمع بأن الشعب الإيراني لن يتخلى عن أبنائه ولن يسكت على هذه الجريمة.

كما تقدم "قاليباف" بخالص التعازي والمواساة من أسر شهداء المدمرة "دنا" والشعب الإيراني العظيم.