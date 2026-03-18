تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس صهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن السلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق جاسوس صهيوني كان قد اعتقل خلال حرب الـ12 يوم قد نفذ فجر اليوم بعد طي كافة المراحل القانونية والقضائية.

وحسب البيان فإن الجاسوس كان قد تلقى تعليمه في 6 دول أوروبية بالإضافة إلى تل أبيب، قبل دخول إبران والبدء بمهامه. شملت المهام التي نفذها لصالح الكيان الصهيوني: تقديم دعم لوجستي ومالي لجواسيس آخرين، زرع أجهزة تجسس وتنصت وتعطيل لمنظومات الصواريخ، تصوير وإرسال مختصات جغرافية لأماكن أمنية وعسكرية.

يذكر أن الجاسوس في اليوم الرابع من حرب الـ12 يوم، وضبط معه معدات تقنية وأموال بالعملة الأجنبية.