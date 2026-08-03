السلطة القضائية: تنفيذ حكم الإعدام بحق عميلین لجهاز "الموساد" الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية الإيرانية أنه قبل وأثناء العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران -الذي أدى إلى استشهاد القائد الشهيد للأمة آیة الله العظمی السید علي خامنئي (رض) ومئات المواطنين الإيرانيين- عمل جهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد" على توظيف شبكة من قنوات الاتصال المباشرة وغير المباشرة لجمع معلومات استخباراتية من داخل البلاد عبر تجنيد عناصر محلية.

وکانت بعض العناصر على تواصل مباشر مع ضباط في الموساد، بينما نقل آخرون المعلومات المطلوبة للعدو عبر الفضاء الإلكتروني وشبكات إعلامية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ومن بينها شبكة “إيران إنترناشيونال”. وبناءً على ذلك، نجحت منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية في رصد واعتقال “أميد بهزاد” و"بوريا صفوت" أثناء قيامهما بالتعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني.

وبعد استكمال التحقيقات القضائية، وإصدار لائحة الاتهام، وإجراء المحاكمة، صدر حكم بالإعدام بحق كل من ‘أميد بهزاد’ و’بوريا صفوت’ لثبوت تورطهما في أعمال التجسس والتعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني، وذلك استناداً إلى اعترافاتهما الصريحة، والأدلة الفنية، والرسائل المكتشفة، والقرائن المتوفرة.

وأكدت الأحكام الصادرة أن كثرة وتنوع المعلومات والصور والمقاطع المصورة والإحداثيات التي أرسلها هذان الخائنان للوطن إلى القنوات والشبكات المرتبطة بالكيان الصهيوني، وعلى رأسها قناة “إيران إنترناشيونال”، تُعد دليلاً قاطعاً على علمهما وعمدهما وإرادتهما في التعاون الاستخباراتي مع جهاز التجسس والإرهاب “الموساد” في ظروف الحرب، مما ساعد العدو في تحقيق مآربه.

ونُفذ فجر اليوم الإثنين حكم الإعدام بحق هذين العنصرين التابعين للكيان الصهيوني والخائنين للوطن، وذلك بعد استيفاء كافة المراحل القانونية.