تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاسوس الصهيوني "مهدي فريد"

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم إعدام المتهم "مهدي فريد"، نجل "أمان الله" شنقاً لتعاونه المكثف مع جهاز الموساد الإرهابي بعد مراجعة القضية وتأكيد المحكمة العليا للحكم النهائي.

وقد قام الشخص المذكور الذي كان قد شغل منصب إدارة قسم الدفاع السلبي في إحدى المنظمات الحساسة في البلاد، بالتواصل مع جهاز التجسس الإرهابي التابع للكيان الصهيوني عبر الفضاء الإلكتروني، ونظراً للصلاحيات التي كانت متاحة له، فقد حصل على موافقة ضابط الموساد سريعاً.

خلال سير القضية، شرح المتهم بوضوح خطوات تواصله مع جهاز الموساد. وأكد استمراره في التواصل بعد أن علمه أن الرقم الذي اتصل به يعود إلى الكيان الإسرائيلي.وبحسب اعترافات المتهم، فإن تقسيم الصلاحيات في المؤسسة، والهيكل التنظيمي، وتصميم المباني الداخلية، والحالة الأمنية وتفاصيل مباني الدفاع، والمعلومات الواردة في نظام أتمتة هوية الموظفين، كانت من بين المعلومات التي حاول فريد نقلها إلى جهاز الموساد.