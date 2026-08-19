انطلاق رحلات "فلاي دبي" و"العربية للطيران" عبر الأجواء الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن منظمة الطيران المدني الإيرانية، أنه بعد إصدار التصاريح ومتابعة مكتب مراقبة العمليات الجوية، والتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الحركة الجوية في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، بدأت رحلات شركتي فلاي دبي والعربية للطيران عبور الأجواء الإيرانية.

وجاء هذا الإجراء بعد مفاوضات ومشاورات مستمرة مع سلطنة عُمان، بهدف تسهيل وتطوير عبور الرحلات الجوية الأجنبية عبر الأجواء الإيرانية.

كما صدر، بعد متابعات متعددة، تصريح موسمي لشركة فلاي دبي لاستخدام الأجواء الإيرانية.

وأكد مكتب مراقبة العمليات الجوية في منظمة الطيران المدني، أنه إضافة إلى إعطاء الأولوية لتأمين سلامة الأجواء الإيرانية والحفاظ عليها، يسعى دائماً إلى تسهيل دخول وعبور الرحلات الأجنبية عبر الأجواء الإيرانية، من خلال توفير الترتيبات والتنسيقات اللازمة.

/انتهى/