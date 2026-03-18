حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تغادر البحر الأحمر لإصلاحها بعد حريق الأسبوع الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أضافت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أن حريق حاملة الطائرات "فورد" قبل أيام أخمد بعد 30 ساعة، وسيستغرق إصلاحها أسبوعا على الأقل.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بحارة ومسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن الحريق الذي اندلع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" الأسبوع الفائت، استغرق إخماده ما يقارب الـ30 ساعة.



ورغم مواصلة الحاملة المنتشرة منذ نحو 10 أشهر في البحر، عملها لمساندة العمليات العسكرية ضد إيران، إلا أن أكثر من 600 بحار وفرد من الطاقم فقدوا أسرّتهم، ويضطرون منذ ذلك الحين إلى النوم على الأرضيات والطاولات بعد اندلاع الحريق في منطقة غسيل الملابس الرئيسية بالسفينة.



في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بتوجيه حاملة الطائرات إلى منطقة الكاريبي لتعزيز حملة الضغط التي قادها آنذاك الرئيس ترمب ضد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، قبل القبض عليه في عملية عسكرية في 3 كانون الثاني/يناير الماضي.



وأعلن الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الخميس الماضي، اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" (USS Gerald R. Ford) أثناء أداء مهامها في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة بحارَين اثنين.



