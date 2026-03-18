ایران أجبرت واشنطن وتل أبيب على التراجع

وأفادت وكالة مهر للأنباء كتب موقع ايزوتسا في تقربر أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة اختلفا حول الحرب على ايران مضيفا أن واشنطن تريد الاعلان عن تحقيق الاهداف وتقليل مطالبها من طهران بهدف الوصول الى وقف اطلاق النار. وفي جزء آخر من هذا التقرير جاء: الكيان الصهيوني لايريد اسقاط النظام الايراني بل يصر على استمرار الحرب حتي اضعاف ايران بشكل كامل.

صرح الموقع: ايران وقفت تجاه الضغط العسكري الامريكي ولايزال لديها الامكانات الدفاعية حيث هناك مؤشرات حول حوار محتمل بين طهران وواشنطن.

السلطات الامريكية والصهيونية كانتا تتوقعان سقوط الجمهورية الاسلامية في الايام الاولى من الحرب إلا أن صمود القوات المسلحة والشعب الايراني اربكهما.