أستراليا ‌لن ترسل سفنا حربية للمساعدة في إعادة فتح ‌مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكدت أنتوني ألبانيزي في تصريحات للإذاعة الأسترالية حول فتح مضيق هرمز: "ندرك مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئا طلب منا أو سنشارك فيه".



الصين: الصين تحفظت على دعوات ترامب، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان: "الوضع المتوتر الأخير في مضيق هرمز ومياهه المجاورة أثر على طرق التجارة الدولية للبضائع والطاقة، ونحن على تواصل مع جميع الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم ⁠بدفع الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع وخفض التوتر".



وأضاف لين أن الصين ⁠حثت جميع الأطراف على وقف القتال فورا، ⁠لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا، دون التطرق لدعوات ترامب.



ألمانيا: الرد الألماني كان صريحا بشأن دعوات ترامب، واستبعدت ألمانيا المشاركة العسكرية في أي جهد لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس: "هذه ليست حربنا ولم نبدأها"، وأضاف: "نريد حلولا دبلوماسية ونهاية سريعة لما يجري".



وقال وزير الخارجية يوهان فاديفول إن ألمانيا لن تشارك في أي عملية عسكرية دولية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، وذلك في تصريحات له في برنامج على القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي". وتابع فاديفول: "هل سنصبح قريبا طرفا فاعلا في الصراع؟.. لا".



بريطانيا: رفضت بريطانيا بصورة صريحة، التورط في الحرب على إيران أو حتى مسألة مضيق هرمز بالقوة، وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان رسمي، إنه في الوقت الذي "نتخذ إجراءات لازمة للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا، لا يمكن جرنا إلى حرب أوسع".



لوكسمبورغ: رفض رئيس وزراء لوكسمبورغ بصراحة، مساعدة الولايات المتحدة، في دعوته لتحالف بشأن مضيق هرمز، وقال رئيس الوزراء كزافييه بيتيل، إن بلاده لن ترضح لـ"الابتزاز" القادم من واشنطن. وأضاف: "لا تطلبوا منا إرسال قوات عسكرية".



إيطاليا: ورفضت إيطاليا كذلك صراحة إرسال سفن حربية إلى منطقة حربن وقال نائب رئيسة الحكومة ماتيو سالفيني: "إيطاليا بست في حالة حرب مع أي طرف، وإرسال سفن عسكرية إلى منطقة حرب، يعني الدخول في الحرب"