  1. إيران
  2. المجتمع
١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٣:١٨ م

إيران تحتج على التسييس في المنظمة البحرية الدولية

احتج سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بريطانيا والممثل الدائم للبلاد لدى المنظمة البحرية الدولية (آيمو) " على عقد اجتماع طارئ لهذه المنظمة بشأن أوضاع الملاحة في منطقة الخليج الفارسي؛ واصفا هذه الخطوة بأنها متسرعة وتفتقر إلى أسس قانونية واضحة وتشكل مؤشرا على تسييس العمل داخل هيئة فنية متخصصة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "موسوي" أوضح اليوم الأربعاء في تصريح أنه استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة 19 من اتفاقية هذه المنظمة، فإن عقد اجتماع المجلس (التنفیذي) في المنظمة يستلزم إشعارا مسبقا لا يقل عن شهر واحد، وهو ما لم يراع في هذه الحالة.

وأضاف السفير الإيراني أنه وفقا للقاعدة 15 من النظام الداخلي، يجب أن توضع جدول الأعمال المؤقت والوثائق المساندة تحت تصرف الأعضاء قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل، ليتسنى لهم إجراء دراسة دقيقة والتشاور مع العواصم وصياغة مواقف مدروسة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية في القرارات الإجرائية في المنظمة؛ مقترحا أن يؤجل مجلس المنظمة البحرية الدولية النظر في هذا الموضوع إلى حين استيفاء كامل المتطلبات اللائحية ودراسته من قبل اللجنة الفنية المختصة. وأشار إلى أن هذا الموقف يقتصر على الجوانب الإجرائية ولا يمس الموقف الجوهري للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رمز الخبر 1969350

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات