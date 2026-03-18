١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٤:٥٨ م

هجوم صاروخي للعدو على مصافي حقل "بارس الجنوبي" للغاز

استهدف العدو الصهيوالامريكي اليوم الاربعاء مصافي حقل "بارس الجنوبي" للغاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء عن سماع دوي انفجارات هائلة في عدد من مصافي حقل "بارس الجنوبي" للغاز في منطقة عسلوية جنوب البلاد.

واصيبت عدد من المستودعات ومحيط منشآت الغاز في مختلف مراحل الحقل.

وفي هذه الهجمات التي شنها العدو، اصيبت مصافي المراحل 3 و 4 و 5 و 6 .

وتم نقل المنتسبين الى مناطق آمنة وتقوم فرق الاغاثة والانقاذ باطفاء الحرائق الناجمة عن القصف.

وكانت ايران قد حذرت من قبل بانه في حال تعرض منشآت الطاقة الايرانية الى هجمات، فان جميع البنى التحتية للطاقة التي هي في خدمة اميركا والكيان الصهيوني في المنطقة ستكون اهدافا مشروعة لايران.

