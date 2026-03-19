وزارة الامن تعلن القبض على 97 من "جنود اسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت اليوم الخميس في بيان انه تم ضمن سلسلة عمليات بطولية لقوات الامن، وفي ذكرى قائدهم الشهيد حجة الاسلام والمسلمين اسماعيل خطيب، القبض على 97 من "جنود اسرائيل" فيما لقي الشرير المعروف في جنوبي شرق البلاد حتفه.

واوضحت انه تم خلال عمليات شاملة لوحدة مكافحة التجسس القبض على 69 من العملاء الخونة ممن اقدموا بتوجه من العدو الامريكي- الصهيوني على بناء شبكة وايجاد الاستعداد لافتعال اعمال شغب في الشوارع واعمال عنف وفي حوزتهم 45 من الاسلحة النارية والذخيرة وكمية كبيرة من السلاح البارد.

وتابعت انه تم ايضا تحديد وتفكيك 5 خلايا للعملاء المسلحين للعدو الامريكي الصهيوني في خوزستان.

ومضت وزارة الامن في بيانها تقول انه تم القبض على 13 من الجواسيس والارهابيين التابعين للعدو الصهيوني في جنوبي شرق البلاد وتفكيك خلية ارهابية للشرير نعمت الله شه بخش المعروف بـ جموك في عملية مشتركة للدائرة العامة للامن في سيستان وبلوجستان ومقر القدس التابع للحرس الثوري وكذلك قوات الشرطة.