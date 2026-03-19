مقر خاتم الانبياء: الرد سيكون اقسى ان هوجمت البنية التحتية للطاقة مجددا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف المقدم ذوالفقاري ان الموجة الـ 63 لعملية الوعد الصادق-4 ضد المنشات النفطية المتعلقة بامريكا في المنطقة نفذت بقوة.

واكد ان العدو الغادر والكاذب استهدف بعض منشات الطاقة في بلادنا لتضييق الخناق على الشعب الذي عبر على مدى 16 يوما في الشارع عن رايه وندد بالعدوان وكذلك الانتقام من الشعب الايراني.

وتابع انه مع اعتداء العدو على البنية التحتية للطاقة، دخلنا مرحلة جديدة من الحرب فعليا وان ضرورة الدفاع عن البنية التحتية للبلاد دفعتنا لمهاجمة منشات الطاقة المتعلقة بامريكا والمساهمين الامريكيين.

وقال المقدم ذوالفقاري اننا نحذر العدو مرة اخرى انه ارتكب خطا فظيعا في مهاجمته للبنية التحتية للطاقة للجمهورية الاسلامية الايرانية وان الرد جار على ذلك ولم ينته بعد وان تكررت الهجمات مجددا فان الهجمات ضد منشات الطاقة التابعة لكم ولحلفائكم لن تتوقف حتى تدميرها بالكامل وردنا سيكون اكثر شدة من الهجمات السابقة.