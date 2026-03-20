الانسحاب المفاجئ لحاملة الطائرات جيرالد فورد أثبت زيف القوة المادية للقوى المتغطرسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن تغيير مسار هذه السفينة نحو القاعدة الأمريكية، ومحاولتها تجنب المرور عبر مضيق باب المندب، أثار تساؤلاً لدى الرأي العام في العالم والمنطقة: لماذا تخشى سفينة حربية أمريكية تبلغ قيمتها 13 مليار دولار من بضعة زوارق سريعة تابعة لقوات المقاومة لا تتجاوز قيمتها بضعة آلاف من الدولارات؟!

على الرغم من أن الوضع المتوتر وغير المستقر قد نشأ في الأيام الأخيرة لسفينة أمريكية أخرى، وهي "أبراهام لينكولن"، في المحيط الهندي.

إن الحرس الثوري الإسلامي، المتشوق لرؤية السفينة الأمريكية والاقتراب منها في أعماق ساحة المعركة، ينتظر بفارغ الصبر، وعلى أتم الاستعداد، ليُري جنود البحرية الأمريكية عجائب عن كثب.