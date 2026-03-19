وكالة مهر للأنباء _ أثار نبأ استهداف الدفاعات الجوية الإيرانية لمقاتلة أمريكية متطورة من طراز إف-35 جدلاً واسعاً بين الواقع الميداني والروايات السياسية. ووفقاً لشبكة سي إن إن، اضطرت المقاتلة للهبوط اضطرارياً في قاعدة أمريكية غرب آسيا بعد تعرضها لأضرار؛ وهو حدث أقر به مسؤولون عسكريون أمريكيون، ولا يمكن تجاهله.

كما أكد متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن المقاتلة من الجيل الخامس كانت تُنفذ "مهمة قتالية فوق إيران" عندما تعرضت لاصابة. ورغم التكتم على تفاصيل الحادث، فإن هذا الاعتراف كافٍ لفهم حقيقة أساسية: الدفاعات الجوية الإيرانية لم تُدمر فحسب، بل لا تزال قادرة على مواجهة أحدث المعدات العسكرية في العالم.

يأتي هذا في وقت كان دونالد ترامب قد ادعى فيه علناً أن الدفاعات الجوية الإيرانية "دُمرت"، وهو ادعاء بات موضع شك الآن بفضل مثال موضوعي وقابل للتحقق. إذا كانت دفاعات إيران معطلة، فكيف يُمكن استهداف إحدى أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً وتكلفة في العالم وإجبارها على التراجع، وهي في عمق مهمة قتالية؟

صُممت طائرة إف-35، رمز التفوق الجوي الأمريكي، لاختراق أنظمة الدفاع المتقدمة، كما أن خصائصها الشبحية تُقلل بشكل كبير من احتمالية رصدها واستهدافها. ومع ذلك، فإن إسقاط هذه الطائرة المقاتلة يُظهر أن أنظمة الدفاع الإيرانية ليست حديثة وفعالة فحسب، بل قادرة أيضاً على التكيف مع التهديدات المعقدة.

من منظور استراتيجي، يجب تقييم هذا الحدث على أنه أكثر من مجرد حادث عسكري بسيط. إن استهداف طائرة إف-35 المقاتلة هو في الواقع دليل على قدرة إيران على الردع؛ وهي قدرة يُمكن أن تزيد بشكل كبير من تكلفة أي مغامرة عسكرية. وهذا أمر بالغ الأهمية للأطراف التي تدخل الصراع بناءً على تقييمات متفائلة أو دعائية.

كما يُظهر هذا الحدث أن الروايات السياسية، مهما كانت واسعة النطاق ومُطولة، لا تصمد طويلاً في نهاية المطاف أمام حقائق الميدان. بشكل عام، يُبرز هذا الحادث حقيقةً هامة: لم تحافظ إيران على قدراتها الدفاعية فحسب، بل بلغت مستوىً من الكفاءة في مجال الدفاع الجوي يمكّنها من مواجهة حتى أكثر التهديدات تطوراً. وقد أثر هذا الأمر على معادلات الأمن في المنطقة، ويُظهر أن أي قرار بشأن المواجهة العسكرية مع إيران يجب أن يُتخذ مع مراعاة هذه الحقائق الجديدة؛ حقائق لم يعد بالإمكان تجاهلها بمطالب سياسية.