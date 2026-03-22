متحدث مقر خاتم الانبیاء (ص): نحذر من الهجوم علی البنى التحتية للوقود والطاقة في ايران

وأفادت وكالة مهر للأ،نباء وجه العقید "ابراهيم ذوالفقاري" الیوم الأحد تحذيراً جديداً للعدو الأمريكي الصهيوني، مؤكداً: كما حذرنا سابقاً، إذا تمّ الاعتداء على البنى التحتية للوقود والطاقة في إيران، فستُستهدف جميع البنى التحتية للوقود والطاقة وتقنية المعلومات ومحطات تحلية المياه المستخدمة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهیوني في المنطقة.

یذکر أنه کتب الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» مساء أمس السبت في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي دليلاً على فقدانه السيطرة على الحرب: إذا لم تقم إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل وبدون أي تهديد خلال 48 ساعة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستهاجم محطات الطاقة المختلفة في إيران وستدمرها.

