اللواء عبداللهي: نحن لا نطلق الشعارات.. بل نفي بوعودنا فعلاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء عبداللهي شدد في تصريح له قائلاً: لسنا أهل شعارات؛ نحن نعمل بما نقول، وقد أثبتنا ذلك عملياً، وسنواصل هذا النهج في المستقبل.

وأشار اللواء عبداللهي إلى الإنجازات الأخيرة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً العزيمة الراسخة لهذه القوات للمضي قدماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للبلاد.

كما نوّه قائد مقر "خاتم الأنبياء" (ص) المركزي بالدور المحوري للقوات المسلحة في صون أمن واستقرار البلاد، مشدداً على أن هذه القوات في جاهزية تامة دائماً للدفاع عن السيادة الوطنية والمصالح العليا في مواجهة أي تهديدات.