العبور من مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أدلى "علي موسوي" بهذا التصريح في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا»، قائلاً: إن إيران عضو في المنظمة الدولية للملاحة البحرية، وهي مدركة تماماً لالتزاماتها ومسؤولياتها. لكنني أؤمن بأن هذه الالتزامات يجب أن تُحترم في إطار حقوق إيران الأخرى المتعلقة باحترام وحدة أراضيها، وسيادتها والکرامة الوطنية،

وقال إن طهران مستعدة للتعاون لتسهيل عبور السفن الأخرى عبر مضيق هرمز، وصرح قائلاً: نظراً للأوضاع الراهنة في مضيق هرمز وغياب الأمن والسلامة الكاملين في هذه المنطقة، يجب تنسيق كافة الأمور وإبلاغ الجهات الإيرانية المختصة بالمعلومات اللازمة.

وأضاف: إن إيران ملتزمة تماماً بتعهداتها ومسؤولياتها في مجال الملاحة الدولية، وتعتبر سلامة السفن والبحارة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا.

وأكد السفير الإيراني قائلاً: نحن مستمرون في تعاوننا مع الهيئات والمنظمات المختلفة، بما في ذلك السلطات البحرية لمختلف الدول وكذلك المنظمة الدولية للملاحة البحرية، من أجل توفير ملاحة دولية أكثر أماناً وحماية أفضل للملاحين وللبحارة..إننا نرحب بأي مبادرة أو مقترح يهدف إلى تعزيز أمن الملاحة الدولية وورفع مستوى سلامة البحارة وضمان أمنهم.