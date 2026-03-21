تفاصيل جديدة عن إصابة مقاتلة للكيان الصهيوني من طراز إف-16 بصاروخ في سماء ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان رسمي أن مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للكيان الصهيوني قد أصيبت بنيران أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التابعة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري في تمام الساعة 03:45 فجرا في وسط إيران.

وعلم مراسل مهر أن إحدى أنظمة الدفاع التي طورتها إيران رصدت المقاتلة وأصابتها.

كما قال مصدر مطلع: "تعرضت هذه المقاتلة لأضرار بالغة جراء إصابتها بصاروخ، لكنها تمكنت من مغادرة البلاد، إما أنها تحطمت أو هبطت اضطراريًا في إحدى الدول المجاورة".

وأوضح المصدر، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات دقيقة حتى الآن حول مصير المقاتلة وطيارها: "الادعاء الإسرائيلي بأن المقاتلة لم تتضرر عارٍ تمامًا عن الصحة".

وأشار هذا المسؤول المطلع إلى أن الدفاع الجوي للقوات المسلحة الإيرانية يتربص بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية والأمريكية، وبإذن الله، ستكون له مطاردات أخرى.

