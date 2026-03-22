سقوط أكثر من ۲۰۰ قتيل وجريح في صفوف الصهاينة نتيجة الموجة 73 من عمليات "الوعد الصادق 4"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: إن جنوب وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرّضا لاستهداف صارم وحاسم بالصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وذلك ضمن الموجة 73 من عمليات "الوعد الصادق 4"، وبالنداء المبارك "يا حيدر عليه السلام"، تكريماً لبطولات شهداء الدفاع الجوي.

وتعرضت المنشآت العسكرية والمراكز الأمنية في «عراد» و«ديمونا» و«إيلات» و«بئر السبع» و«كريات غت» بجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإصابات دقيقة بواسطة منظومات صواريخ «فتاح» و«قدر» و«عماد» والطائرات المسيرة الانقضاضية، وذلك بعد انهيار منظومة الدفاع الجوي لجيش الاحتلال الصهيوني. كما استهدفت العملية قواعد «علي السالم» و«المنهاد» و«الظفرة» التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة.

ووفقاً للتقارير الميدانية، فقد تم تسجيل أكثر من ۲۰۰ قتيل وجريح في الساعات الأولى من الهجوم، فيما كثفت السلطات الأمنية الصهيونية ضغوطها على الصحفيين وشهود العيان لفرض رقابة صارمة على حجم الدمار ومنع تقديم تقارير عن الخسائر البشرية.

