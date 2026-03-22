٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٩ ص

سقوط أكثر من ۲۰۰ قتيل وجريح في صفوف الصهاينة نتيجة الموجة 73 من عمليات "الوعد الصادق 4"

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية سقوط أكثر من 200 قتيل وجريح في الموجة 73 من عمليات "الوعد الصادق 4"، وتزايد الضغوط الأمنية على الصحفيين الصهاينة لفرض رقابة على حجم الدمار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: إن جنوب وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرّضا لاستهداف صارم وحاسم بالصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وذلك ضمن الموجة 73 من عمليات "الوعد الصادق 4"، وبالنداء المبارك "يا حيدر عليه السلام"، تكريماً لبطولات شهداء الدفاع الجوي.

وتعرضت المنشآت العسكرية والمراكز الأمنية في «عراد» و«ديمونا» و«إيلات» و«بئر السبع» و«كريات غت» بجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإصابات دقيقة بواسطة منظومات صواريخ «فتاح» و«قدر» و«عماد» والطائرات المسيرة الانقضاضية، وذلك بعد انهيار منظومة الدفاع الجوي لجيش الاحتلال الصهيوني. كما استهدفت العملية قواعد «علي السالم» و«المنهاد» و«الظفرة» التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة.

ووفقاً للتقارير الميدانية، فقد تم تسجيل أكثر من ۲۰۰ قتيل وجريح في الساعات الأولى من الهجوم، فيما كثفت السلطات الأمنية الصهيونية ضغوطها على الصحفيين وشهود العيان لفرض رقابة صارمة على حجم الدمار ومنع تقديم تقارير عن الخسائر البشرية.

You are replying to: .
