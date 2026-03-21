٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٤:٣٨ م

الحرس الثوري يعلن استهداف ثالث مقاتلة معادية للعدو في سماء وسط إيران

اعلنت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري الاسلامي عن استهداف ثالث مقاتلة معادية للعدو في سماء وسط إيران.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لما اورده موقع سباه نيوز، ان العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية قد اعلنت عن استهداف ثالث مقاتلة معادية تابعة للكيان الصهيوني من طراز F-16 في الساعة ٣:٤٥ صباحا وسط إيران.

واوضحت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية ان هذه المقاتلة المعادة اصيبت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لقيادة القوة الجو-فضائية لحرس الثورة الاسلامية.

واضافت : ان تتبّع وتدمير بنجاح أكثر من ٢٠٠ طائرة، من بينها مُسيرات وصواريخ كروز ومعدات تزويد الوقود ومقاتلات العدو المتقدمة، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، يدل على زيادة قدرات الرصد والاعتراض للمعتدين في سماء إيران والمنطقة، وتعزيز دروع الدفاع الجوي للبلاد.

