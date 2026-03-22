مقر "خاتم الأنبياء" في إيران: سنقلب حسابات العدو بأسلحتنا المتطورة الجديدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلن قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء علي عبد اللهي، اليوم الأحد، أنّ إيران "ستقلب حسابات العدو بأسلحتها المتطوّرة الجديدة".

وفي تصريح صحافي، قال عبد اللهي إنّ القوات المسلحة "غيّرت نهجها في الدفاع عن إيران، من الدفاع إلى الهجوم"، مؤكّداً أنّه "جرى تغيير تكتيكات ساحة المعركة وفقاً لذلك".

وأشار إلى إنّ "القوات المسلحة الإيرانية، وبالاستناد إلى قدرات الشباب الإيراني، تقوم بإنتاج معدّات وأسلحة متطوّرة"، مشدّداً على أنّ إيران "ستقلب حسابات العدو بالكامل باستخدامها".

وأضاف عبد اللهي: "أعداء إيران جرّبوا بعض قدراتنا في ساحة المعركة، لكننا مواصلون في مسيرتنا وسنفاجئهم من جديد في الساحات".

وفي السياق، أكّد أنّ إيران أثبتت وبجدارة قوتها وحضورها في الساحة منذ بداية العدوان "بالاستناد على قواتها المسلحة وشعبها الصامد".

ولفت عبد اللهي إلى أنّ "التلاحم الوطني التاريخي لشعب إيران وقواتها المسلحة، حتى الآن، تحت القيادة الكاملة لقائد الثورة الإسلامية، يبشّر بمزيد من الانتصارات في المستقبل".

"سنواصل هجماتنا بقوة"

بدوره، شدّد المتحدّث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، على أنّ القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل هجماتها بقوة".

وتوجّه إلى الأعداء بالقول: "لا تستطيعون تحدّي ذاكرة الشعب الإيراني الذي شهد عدوانكم لعقود"، مؤكّداً أنّ "النصر بالتأكيد لأبناء القوات المسلحة الايرانية، أقوياء القلوب الذين لا يخافون".

وأضاف ذو الفقاري أنّ الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي "حوّلا العالم إلى غابة، لكنّ الحيوانات المفترسة أرقى من وحشيتهم"، لافتاً إلى أنّ الأعداء "يزعمون أنّهم حماة لحقوق الإنسان، فيما يقتلون النساء والأطفال، ويدمّرون الأبنية التاريخية".

أنظمة أكثر حداثة وتطوّراً دخلت ساحة المعركة

وفي وقت سابق، أكّد المتحدّث الإيراني، أنّ أنظمة أكثر حداثة وتطوّراً دخلت ساحة المعركة ضمن الجولة الجديدة من العمليات ذات التأثير.

وشدّد على أنّ "ساحة القتال ستصبح أكثر ضيقاً وصعوبة على العدو مقارنة بما كانت عليه سابقاً".

بدوره، أعلن قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة في إيران العميد مجيد موسوي، أمس السبت، "سیطرة إيران الصاروخية على سماء الأراضي الجنوبية المحتلة".