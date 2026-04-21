إذا أخطأ العدو في اليوم التالي لوقف إطلاق النار أينما تأمرون، سيكون هدفنا!

أفادت وكالة مهر للأنباء وجه قائد القوة الجو صاروخیة للحرس الثوري الإسلامي رسالة الى الشعب الايراني جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم، حامي دماء الشهداء

أهلاً بكم يا أهل إيران الأعزاء، أيها الغياری

لقد مرّ أكثر من خمسين يوماً على الحرب المفروضة الثالثة، وأنتم يا أبطال إيران الإسلامية، ساندتم رجال الميدان بتواجدكم في الشوارع والساحات. وبصفتي أصغر أبناء هذا الوطن، أُقبّل بتواضع قبضاتكم المشدودة وخطواتكم الثابتة.

أبناؤكم الذين وقفوا على منصات الإطلاق، حطموا کبریاء العدو لأربعين يوماً وليلة وخلال الصمت العسكري، كانوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن هذه الأرض العريقة وحضارتها الممتدة لآلاف السنين، بعيون مفتوحة وأيدٍ على الزناد.

اليوم، جئنا إليكم لنعلن لكم مبايعتنا، فإذا أخطأ العدو في اليوم التالي لوقف إطلاق النار وشنّ هجوماً على هذه الأرض، أينما تأمرون، سيكون هدفنا.

وعلى جيراننا الجنوبيين أن يعلموا أنه إذا استُخدمت أراضيهم ومنشآتهم في خدمة أمريكا لمهاجمة الشعب الإيراني، فعليهم أن يودعوا إنتاج النفط في الشرق الأوسط.

و ما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی

"القوة الجو صاروخية التابعة للحرس الثوري الإسلامي"

