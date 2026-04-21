متحدث وزارة الدفاع الايرانية: علينا أن نوصل العدو إلى الاستسلام التام على كافة الجبهات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مساء الثلاثاء، ردّ اللواء رضا طلائي نيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، خلال مراسم تأبين العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، على سؤال من الصحفيين حول رسالته إلى فريق التفاوض.

وأكد أن ساحة المعركة والساحة الاجتماعية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق أهداف الشعب الإيراني في حرب رمضان الكبرى، قائلاً: "لقد حقق الشعب الإيراني حتى الآن انتصارات عظيمة في حرب رمضان الكبرى، ولكن هذه الانتصارات يجب أن تمر بمراحل تكميلية. لذلك، في جميع الجبهات، بما في ذلك ساحة المعركة، وساحة الدبلوماسية، والشوارع، يجب علينا ايصال العدو إلى الاستسلام التام".