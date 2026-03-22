الجيش الايراني يستهدف صناعات الفضاء للكيان الصهيوني وموقع نشر طائرات أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيانه رقم 39: منذ صباح اليوم، استهدفت طائرات مسيرة تابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) على جبهتين، إحداهما بالقرب من قاعدة بن غوريون الجوية، والأخرى في موقع طائرات الاستطلاع الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمنطقة.

ويضيف البيان: لعبت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) دورًا محوريًا في إنتاج الطائرات العسكرية، والطائرات المسيرة، والصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي والفضائي والتكنولوجية لجيش النظام الصهيوني وصادراته العسكرية، وهي ذات أهمية بالغة بالنسبة للنظام الصهيوني.

وأوضح الجيش في بيانه: يقع مركز العمليات المتقدمة ونظام القيادة والسيطرة الأمريكيان في قاعدة الأمير سلطان الجوية منذ ثلاثة عقود، ويضم طائرات مقاتلة من طراز F-15 وF-16 وF-35، وطائرات نقل، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا (AWACS)، وطائرات استطلاع. وسبق أن استُهدفت خمس طائرات تزويد وقود أمريكية في هذه القاعدة.

ذكّر الجيش في بيانه: تم تسجيل إحداثيات حظائر الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود، بالإضافة إلى المواقع الدقيقة للأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة، في بنك أهداف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي تحت تصرف القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

/انتهى/