بعثة إيران في فيينا: إدعاء عزم إيران امتلاك سلاح نووي هو "كذبة كبرى"

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء بيان بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كالتالي:

إن الادعاء بأن "إيران لا تزال ترغب في امتلاك السلاح النووي" هو كذبة كبرى. إن أسلوب الدعاية القائم على "الكذبة الكبرى" في ألمانيا النازية، أي تكرار الكذبة حتى تصبح حقيقة، لم يعد فعالًا في العصر الحديث.

إن تأكيد إيران على أنها لن تسعى أبدًا إلى حيازة أو تطوير أو امتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف قد لاقى ترحيبًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك باستمرار.

كما يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إجراء واحدة من أكثر عمليات التفتيش شمولًا وتفصيلًا في تاريخها، أقرت بأن إيران لا تملك برنامجًا للأسلحة النووية، وأنه لم يُرصد في تقاريرها أي دليل على تحويل مواد نووية.

وتؤكد الرسالة كذلك أن ادعاء الرئيس الأمريكي يتناقض حتى مع تقييم أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ولا يمكن أن يكون أساسًا صالحًا للحكم على البرنامج النووي الإيراني.

واختتمت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا بالإشارة إلى أن ادعاء الكيان الصهيوني بأن إيران على وشك إنتاج أسلحة نووية، على الرغم من تكراره المستمر على مدى العقود الماضية، لم يغير من الواقع شيئًا، وقالت: إن هذه "الكذبة الكبرى" التي تزعم أن إيران على بُعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي، رغم تكرار نتنياهو لها لما يقارب 1790 أسبوعًا (أكثر من 34 عامًا)، لم تُغير حقيقة أن إيران لم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية، وأنها لطالما أكدت على حقوقها غير القابلة للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

/انتهى/