الهند تدفع مشتريات النفط الايراني باليوان الصيني عبر بنك ICICI

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انها قامت عدة مصافي تكرير هندية بتسوية جزء من مدفوعات شحنات النفط المستوردة باستخدام اليوان الصيني وعبر بنك ICICI في مومباي. وقد أكدت أربعة مصادر مطلعة هذه المعلومات.

في الأشهر الأخيرة، استقبلت بعض مصافي التكرير الهندية الكبرى شحنات من النفط الإيراني، وتم سداد جزء من ثمن هذه الشحنات باليوان. ووفقًا للتقرير، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية (IOC) أول شحنة نفط إيرانية لها منذ عدة سنوات، حيث استلمت حوالي مليوني برميل من النفط الخام بقيمة تقارب 200 مليون دولار أمريكي. كما سُمح لعدد من ناقلات النفط بالرسو في مصفاة ريلاينس الخاصة.

وأوضحت المصادر أن المصفاتين تستخدمان بنك ICICI لتسوية هذه الصفقات، حيث يقوم البنك بتحويل المدفوعات إلى حسابات البائعين عبر فرعه في شنغهاي. لم يُكشف عن هوية البائعين.

وبحسب التفاصيل، دفعت شركة النفط الهندية (IOC) نحو 95% من قيمة الشحنة عند إعلانها جاهزية الناقلة للتسليم، وهي المرحلة التي تُشير إلى دخولها المياه الإقليمية الهندية. ووصف أحد المصادر طريقة الدفع بأنها غير معتادة، إذ عادةً ما تدفع مصافي التكرير الهندية المملوكة للدولة عند التسليم النهائي أو تفريغ الشحنة.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن مصافي التكرير الهندية استخدمت اليوان في بعض صفقات النفط مع دول أخرى سابقاً. وفي الوقت نفسه، ذكر أحد المصادر أن شركة النفط الهندية لا تعتزم زيادة وارداتها من النفط الإيراني. وكانت الهند قد خفضت مشترياتها من النفط الإيراني بشكل ملحوظ منذ عام 2019.

