وقف إطلاق النار في لبنان: من استعراض إيران للقوة إلى غضب المسؤولين الصهاينة

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: حذرت شخصيات سياسية من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة على الدور المحوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، من انتهاك الكيان الصهيوني لهذا الاتفاق، ومشددة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد وفيق صفا، عضو المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، أن طهران اشترطت أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان مصاحباً للمفاوضات. ويُعتبر هذا الشرط بمثابة مساعدة للبنان وحزب الله.

وفي الوقت نفسه، أوضح أن حزب الله لن يسلم أسلحته أبداً. ولن نقبل أبداً بالعودة إلى اتفاق مماثل لاتفاق 2024. ومسألة أسلحة حزب الله غير قابلة للنقاش أو الجدل في هذه المرحلة. أي نقاش أو جدل في المستقبل سيستند إلى سلسلة من الشروط الأساسية التي تقوم على وقف إطلاق نار حقيقي وإعادة إعمار البلاد. قبل وقف إطلاق نار حقيقي، وانسحاب القوات الصهيونية، وعودة الأسرى واللاجئين، وإعادة إعمار البلاد، لا يمكننا الحديث عن هذا الأمر. ونحذر من تجارب الماضي. سيُتيح وقف إطلاق النار لتل أبيب فرصة التمتع بحرية الحركة كما كان الحال في عام ٢٠٢٤.

خبير أمريكي: وقف إطلاق النار في لبنان أظهر أن إيران قوة عالمية

كتب الخبير الأمريكي روبرت بيب في رسالة على شبكة X: وقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت هو أكثر من مجرد وقف للأعمال العدائية، بل هو مؤشر على تحول في موازين القوى على الساحة العالمية.

وأكد: طالبت إيران صراحةً بوقف هجمات تل أبيب في لبنان، وقد استجابت الولايات المتحدة لذلك. تؤكد هذه الحالات تحليل صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران برزت كقوة عالمية رابعة.

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أيضًا عن هزيمة واشنطن في الحرب ضد طهران: "أظهرت التطورات الأخيرة في غرب آسيا أن قدرات أمريكا ليست بلا حدود، وأن هذا البلد ليس قوة عظمى مطلقة".

دور إيران في تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان

أكد أبو علاء الولي، الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، قائلاً: "خلافًا للمشهد السخيف الذي تحاول الولايات المتحدة تقديمه، وادعائها أن وقف إطلاق النار في لبنان تحقق نتيجة مفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب، فإن الحقائق على الأرض تشير إلى أن المحتلين الأمريكيين والصهيونيين استسلما للمقاومة الباسلة لحزب الله وإصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وقف إطلاق النار؛ وهو شرط يُعتبر جزءًا أساسيًا من إتمام عملية اتفاق النصر لإيران الكبرى".

وأكد الولي: "المستفيد الأكبر من وقف إطلاق النار في لبنان هو المقاومة؛ المقاومة التي نجحت في إجبار العدو الصهيوني على الاستسلام". لقد قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعماً صادقاً وحقيقياً، والخاسر الأكبر في هذا المجال هو المحتلون الصهاينة الأمريكيون، وبعدهم حكومة بيروت التي قدمت تنازلات مؤسفة دون أي مبرر.

حزب الله: سنرد على أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب تل أبيب

أكد نواف الموسوي، القيادي البارز في حزب الله اللبناني، أن أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب العدو الصهيوني سيُقابل بردٍّ متناسب. وقف إطلاق النار في لبنان مرتبط بإيران.

وأضاف: "لن نتراجع، ولن نصمت أمام الاغتيالات والهجمات كما فعلنا قبل المعركة الأخيرة. هذه القضية غير قابلة للتفاوض ولا جدال فيها. هدف حزب الله ليس وقف إطلاق النار، بل الانسحاب الكامل للقوات الصهيونية وعودة المواطنين اللبنانيين إلى ديارهم دون قيد أو شرط. إن الانسحاب الإيراني القوي من الحرب قد عزز حزب الله أكثر مما كان عليه في عام ٢٠٢٤."

وصرح الموسوي: "إذا استسلم الرئيس اللبناني لترامب والتقى بنتنياهو، فسيفقد مصداقيته كرئيس."

أثار دعوة ترامب لوقف الهجمات على لبنان غضب القادة الصهاينة

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصدر من لبنان قوله إن تل أبيب طلبت من البيت الأبيض توضيحًا بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منع أي هجوم على لبنان.

ووفقًا للتقرير، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاريه مصدومون من هذا الموقف، إذ يرون أنه يتعارض مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن نتنياهو شعر بالذهول والقلق لدى علمه بهذه التصريحات، كما حاول مساعدوه فهم ما إذا كانت واشنطن قد غيرت موقفها، ولذلك طلبوا من البيت الأبيض توضيحًا.

روسيا: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان لها، إن موسكو ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في لبنان، وتأمل في أن يُحترم وقف إطلاق النار احترامًا كاملًا.

وأضافت: "نعتقد أن التخلي عن استخدام القوة والعودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية من شأنه أن يمهد الطريق لتطبيع دائم للأوضاع في لبنان".

كتلة حزب الله البرلمانية: وقف إطلاق النار في لبنان نتيجة ضغط إيراني

أعلنت كتلة حزب الله البرلمانية: تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان بالدرجة الأولى نتيجة ضغط وتواصل إيراني.

وجاء في البيان: لقد أدخلت السلطات لبنان في مرحلة بالغة الخطورة على تماسكه الداخلي ووحدته الوطنية.

وأكدت كتلة حزب الله البرلمانية: نعلن التزامنا بوقف إطلاق النار، شريطة أن يشمل جميع المناطق وأن يتضمن وقفًا تامًا للأعمال العدائية.

حزب الله: نحن على أهبة الاستعداد

أعلن حزب الله، في بيان له، أن مقاتليه نفذوا خلال الخمسة والأربعين يومًا الماضية عمليات عسكرية متنوعة ضد العدو الصهيوني دفاعًا عن لبنان وشعبه. وقد نُفذت 2184 عملية عسكرية مختلفة بين 2 مارس و16 أبريل.

وتابع البيان: "استهدفت صواريخ وطائرات المقاومة اللبنانية المستوطنات المحتلة للكيان الصهيوني حتى عمق 160 كيلومتراً خارج تل أبيب. ونفّذ المقاتلون اللبنانيون ما معدله 49 عملية يومياً.

وأكد البيان أن قوات المقاومة لا تزال متأهبة لمواجهة مكائد العدو. ويتعهد المجاهدون للأمين العام لحزب الله والشعب اللبناني بالصمود حتى آخر نفس، وعدم السماح بسقوط الراية من أيديهم".