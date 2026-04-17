مصدر مطلع: ادعاء ترامب بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني لا أساس له من الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر إيراني مطلع للعربي الجديد: "لا تزال مطالب واشنطن في المفاوضات غير منطقية وغير معقولة. ادعاء الرئيس الأمريكي بمصادرة اليورانيوم الإيراني المخصب لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "لا تزال المفاوضات جارية مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الخلافية، ولكن بسبب مطالب واشنطن المفرطة، لا يوجد أي أمل واضح".

وقال المصدر المطلع: "لا يُسمح إلا للسفن المدنية بالمرور عبر مضيق هرمز، وذلك عبر المسارات التي تحددها إيران. إن الإعلان عن الفتح المؤقت لمضيق هرمز لا علاقة له بالمفاوضات الجارية مع واشنطن".

وأضاف: "انتظرنا بضع ساعات للتأكد من إرساء وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك، فتحنا مضيق هرمز مؤقتًا. ويُعدّ الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز مؤقتًا ووقف إطلاق النار في لبنان جزءًا من الاتفاق.

وفي وقت سابق، واصل الرئيس الأمريكي تبجحه بادعائه أنه سيأخذ اليورانيوم المخصب من الجمهورية الإسلامية دون تبادل أموال أو تقديم أي تنازلات لإيران.

وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "ستحصل الولايات المتحدة على كل "الغبار النووي" الناتج عن قاذفاتنا من طراز B2. ولن يكون هناك أي تبادل للأموال على الإطلاق. هذا الاتفاق لا علاقة له بلبنان بأي شكل من الأشكال، لكن الولايات المتحدة ستعمل مع لبنان بشكل منفصل وستتعامل مع قضية حزب الله بالشكل المناسب. لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن، وقد منعتها واشنطن من القيام بذلك. لقد طفح الكيل."

