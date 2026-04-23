حزب الله تعليقا على مقتل صحفيين جنوب لبنان: لن يمر دون عقاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت في بيان إن "العدو ارتكب جريمة غادرة أدت إلى استشهاد الزميلين العزيزين المراسلة فرح عمر وربيع المعماري.. هذه الجريمة وما سبقها من اغتيال الشهيد الصحفي عصام العبد الله يكشف أهمية دور وسائل الإعلام".

وأضافت أن "مواصلة استهداف العدو للإعلاميين تظهر مدى إنزعاجه من الدور الهام لوسائل الإعلام"، مطالبة الهيئات الدولية والإعلامية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة وما سبقها من جرائم مماثلة".

وأكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن "هذا العدوان وما رافقه من استشهاد لمواطنين آخرين لن يمر من دون عقاب".

وأدت غارة إسرائيلية يوم الثلاثاء إلى مقتل الفريق الصحفي لقناة الميادين اللبنانية، حيث استشهدت المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري، ومدني ثالث.

بدوره، قال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله في حديث تلفزيوني إن معادلات المقاومة واضحة ولا تتسامح ولن تتسامح في استهداف المدنيين.

/انتهى/