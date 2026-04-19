وزير بريطاني سابق: إيران قوية ولها اليد العليا في المفاوضات

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلت صحيفة التلغراف عن وزير الخارجية البريطاني السابق "فيليب هاموند" قوله إن ترامب يقدم عرضًا أضعف من خطة العمل الشامل المشترك (الاتفاق النووي 2015) في محاولته للخروج من الحرب مع إيران.

وأضاف: إذا فشل ترامب في تغيير الوضع خلال الأسابيع المقبلة، فإنه بذلك يقوض مصداقية أمريكا بشدة.

وشدد هاموند قائلاً: إذا لم يُظهر ترامب التفوق العسكري الأمريكي ويحوله إلى نصر ملموس، فقد يُخاطر بالظهور بمظهر الأحمق.

وقال: يبدو الإيرانيون الآن في موقف أقوى في المفاوضات مما كانوا عليه في السابق. لقد أظهر النظام الإيراني قوته في السيطرة على مضيق هرمز، وقاوم الهجمات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وتل أبيب. إيران تخضع للعقوبات منذ 40 عامًا، ولم يتمكن أقوى جيش في العالم من تدمير نظامها، ناهيك عن إيقافه.

