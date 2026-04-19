ولايتي: عهد "فرض الأمن" بالإجبار من وراء البحار قد ولّى

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الإسلامية، في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، في معرض حديثه عن التطورات الأمنية في المنطقة، قائلاً: "انتهى عهد فرض الأمن من وراء البحار.

اليوم، ليس فقط أمن مضيقي "هرمز" و"مالاكا" تحت ظل اقتدارنا واقتدار وشركائنا الاستراتيجيين فحسب، بل إن أمن باب المندب أيضًا في أيدي إخواننا في حركة أنصار الله".

كما حذر قائلاً: "أي عمل تخريبي سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

وأشار ولايتي إلى الاجتماع الأخير في باريس قائلاً: "في مهزلة اجتماع باريس، إذا كانت إنجلترا وفرنسا قلقتين بشأن أمن الملاحة، فعليهما التفكير في القناة الإنجليزية وإنهاء جرح جبل طارق القديم".

وأخيرًا، أشاد ولايتي بمواقف مدريد المستقلة والحكيمة.

