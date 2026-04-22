اللواء حاتمي : وحدة الجيش والحرس ركن أساسي للدفاع عن السيادة وتحقيق الأمن القومي

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف اللواء حاتمي : إن ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية، تعد ثمرة مباركة للثورة الإسلامية وإرثا من رؤية مؤسسها الكبير الامام الخميني (رض)؛ مشيرا الى أن الحرس الثوري، ومنذ تأسيسه وحتى الان، لاسيّما في عهد قيادة الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رض)، لعب دورا أساسياً في التصدي لتهديدات الاعداء ومؤامراتهم.

وشدد اللواء حاتمي أن سجل حرس الثورة الاسلامية حافل بالتضحيات والإنجازات في حماية منجزات الثورة الاسلامية، إلى جانب حضوره الفاعل في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية، ما يعكس يقظته الدائمة و جاهزيته المستمرة لمواجهة التحديات وحماية الثورة الإسلامية والتصدي للأعمال العدائية لأعداء إيران العزيزة والنظام الإسلامي المقدس".

وأشار قائد الجيش إلى أن الدور البارز والحازم لحرس الثورة الاسلامية في فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران في عهد نظام البعث البائد 1980-1988)، وكذلك في المواجهات الأخيرة مع العدو الصهيوني والأمريكي، أظهر قدراته وكفاءته القتالية، وأسهم في تعزيز مكانة إيران الدفاعية.

واعتبر حاتمي أن التماسك والوحدة بين القوات المسلحة، خاصة بين الجيش والحرس الثوري، إلى جانب دعم الشعب، وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة اية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)، ركن أساسي في استراتيجية الدفاع عن سيادة البلاد واستمرار أمنها واستقرارها وتقدمها.

وأردف، أن القوات المسلحة الايرانية ستواصل الدفاع عن الوطن جنبا الى جنب حتى الرمق الاخير في مواجهة التهديدات؛ مؤكدا العزم على تحقيق النصر النهائي.

وفي ختام رسالته، هنأ القائد العام للجيش الجمهورية الاسلامية، القادة والعناصر المنتسبة الى الحرس الثوري بهذه المناسبة، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق والشموخ.

