أصداء الحرب على إيران في وسائل الإعلام العالمية

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: منذ بداية العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، لم تتحقق الأهداف المعلنة لهذه العملية فحسب، بل تتزايد الأدلة على وصول المعتدين إلى طريق مسدود استراتيجي وهزائم ميدانية وسياسية. هذه الحرب، التي بدأت بهجمات واسعة النطاق وقتل مدنيين، بمن فيهم طلاب أبرياء، سرعان ما اكتسبت أبعادًا إنسانية وأمنية واقتصادية واسعة النطاق، وأثارت ردود فعل متباينة في وسائل الإعلام الدولية. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، لا يزال الطريق أمامنا معقدًا حتى النهاية الحقيقية لهذا العدوان.

حاولت وسائل الإعلام العالمية، كلٌّ منها بمنهجها الخاص، تشكيل سردية هذه الحرب؛ ويمكن أن يوفر فحص هذه التأملات صورة أوضح عن الوضع الحقيقي للحرب وآفاقها.

وسائل الإعلام الغربية

ذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري في تقرير له أن الحرب مع إيران قد سرّعت من وتيرة انفصال أمريكا عن النظام الدولي، وأضعفت نفوذ واشنطن العالمي بشكل كبير. ووفقًا للتقرير، فقد واجه قادة دولٍ من بنغلاديش إلى سلوفينيا أزمةً بسبب تقنين الوقود والتداعيات الاقتصادية للحرب، وهي دولٌ لم تكن ترغب في هذا الصراع.

ونقل "بوليتيكو" عن دبلوماسي آسيوي قوله إن حلفاء أمريكا سئموا من فوضى هذه الحرب، ويعيدون النظر في مدى استدامة التحالف مع واشنطن. وفي هذا السياق، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بأنها نقطة ضعف تحتاج إلى تحسين.

وفي تحليلٍ لها، قارنت صحيفة "نيويورك تايمز" بين أسلوبين تفاوضيين مختلفين تمامًا بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقًا للصحيفة، فإن دونالد ترامب، الذي يعتبر نفسه خبيرًا في الدبلوماسية القسرية ويريد "نتائج فورية"، يواجه الآن دولةً تفتخر بصمودها ونهجها طويل الأمد. يذكر التقرير أن إصرار ترامب على استسلام إيران السريع، وادعائه بأن طهران وافقت على جميع الشروط، قوبل بنفي قاطع من مسؤولين إيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب المجلس الأطلسي في تحليل له أن الحرب مع إيران كشفت النقاب عن التحالف الأمريكي غير الرسمي والسري مع دول الخليج الفارسي والكيان الصهيوني، وأظهرت مواطن ضعفه البنيوية. ووفقًا لمركز الأبحاث الأمريكي، أقرّ مسؤولون من دول الخليج الفارسي في محادثات خاصة بأن الترتيبات الأمنية الحالية، التي تستضيف بموجبها هذه الدول بنية تحتية أمريكية دون أن يكون لها أي دور في صنع القرارات الاستراتيجية، لم تعد مقبولة.

أفادت قناة الجزيرة، وهي إحدى وسائل الإعلام العربية والإقليمية، بإمكانية استئناف المحادثات الإيرانية الأمريكية، وذكرت وسائل إعلام غربية أن الوفد الأمريكي للجولة الثانية من المحادثات سيضم نفس الشخصيات التي شاركت في الجولة الأولى.

وبالتالي، سيضم الوفد الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، وستيف ويتكوف، مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، بالإضافة إلى لجان فنية متخصصة. وسيتوجه فانس إلى باكستان يوم الثلاثاء للمشاركة في المحادثات.

وتؤكد إيران رفضها التفاوض تحت الضغط، وتصر على رفع العقوبات الأمريكية كشرط مسبق لاستئناف المحادثات مع واشنطن.

وأشار موقع عربي 21 في تقرير له إلى أن النظرة السائدة للمحادثات الإيرانية الأمريكية تتسم بالشك والحذر. ووفقًا للولايات المتحدة، ستُعقد محادثات السلام مع إيران في باكستان، وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران تدرس المشاركة. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات وشكوك كبيرة مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار.

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سوق الأسهم، لكنه يصر على أن إيران لا تستطيع امتلاك الوسائل اللازمة لتطوير سلاح نووي.

وصرح مسؤول إيراني لوكالة رويترز بأن طهران تدرس "بجدية" المشاركة في المحادثات، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد.

وأشارت صحيفة الميادين إلى جهود باكستان لرفع الحصار البحري المفروض على إيران لإنقاذ جولة جديدة من المحادثات، وكتبت: "تقود باكستان الجهود الدبلوماسية لإقناع الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران، كما تشير التقارير الواردة عن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسلام آباد. في غضون ذلك، تُصر طهران على رفع القيود بالكامل وترفض التفاوض تحت الضغط".

وأفاد مراسل الميادين في إسلام آباد، يوم الثلاثاء، بأن باكستان تحاول الحصول على موافقة غير معلنة من الحكومة الأمريكية لإنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

ونقل مراسل الميادين في إسلام آباد تفاصيل النشاط الدبلوماسي، قائلاً إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيتوجه إلى باكستان اليوم لجولة جديدة من المحادثات.

أبلغ الجانب الأمريكي الوسيط الباكستاني، في بيان واضح، استعداده للموافقة على رفع الحصار البحري "دون إعلان مسبق"، ما يسمح للسفن والناقلات الإيرانية بالتحرك بحرية، بينما تبقى السفن الحربية الأمريكية في مواقعها قرب خليج عُمان.

وسائل الإعلام الصينية والروسية

في تحليل لها، اعتبرت وكالة أنباء شينخوا احتمالية تجدد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران عالية، وكتبت: تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد. ففي يوم الأحد، احتجزت البحرية الأمريكية سفينة شحن إيرانية تُدعى "توسكا" في بحر عُمان. وأعلن دونالد ترامب أن المدمرة "سبراوس" أوقفت السفينة بإطلاق النار على غرفة محركاتها، ثم اقتحمتها القوات البحرية. ووصفت إيران هذا العمل بأنه "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار" و"قرصنة مسلحة"، وردّت بإطلاق طائرات مسيّرة وهددت بالانتقام.

ولم تقتصر التوترات على هذا الحادث. ففي يوم السبت، أعادت إيران فرض القيود على مضيق هرمز (بعد يوم واحد فقط من إعلانها "فتحه بالكامل") وحذّرت السفن من حظر المرور عبر المضيق. وقد أدى هذا الوضع إلى تعطيل نقل النفط العالمي، ورفع سعر خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. ويمر عبر المضيق عادةً نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي في العالم.

وفي الوقت نفسه، فشلت الجهود الدبلوماسية أيضاً. أُلغيت فعلياً جولة ثانية من محادثات السلام في إسلام آباد، والتي كان من المقرر أن يحضرها جيه دي فانس (نائب الرئيس ترامب). وأعلنت إيران أنها "لا تنوي عقد جولة ثانية من المحادثات"، ووصفت المطالب الأمريكية بأنها "مفرطة وغير واقعية". ويسري وقف إطلاق النار الحالي حتى يوم الأربعاء. وهدد ترامب "بتدمير كل محطة طاقة وكل جسر في إيران" إذا لم تقبل الولايات المتحدة بالشروط. وحذرت إيران من أنها ستتخلى عن ضبط النفس الذي فرضته سابقاً على منشآت الطاقة السعودية والإماراتية في حال تعرضها لهجوم، ويعمل البرلمان على إقرار تشريع للسيطرة على مضيق هرمز وحظر السفن المرتبطة بإسرائيل. ولا تزال باكستان تحاول التوسط، لكن احتمالية عودة الحرب قبل يوم الأربعاء مرتفعة للغاية.

وبعد اغتيال قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي وعدد من كبار القادة والقيادات الإيرانية في 28 فبراير/شباط، "ردت إيران في غضون 10 دقائق"، مستهدفة القواعد الأمريكية في الخليج الفارسي وإسرائيل، حسبما صرح مراسل الحرب المخضرم إيليا ماغنير لوكالة سبوتنيك روسيا. يؤكد ماغنييه أن الحرس الثوري هو المسؤول الأول عن إدارة الوضع. لطالما أبقت إيران على الدبلوماسية مطروحة، لكن ليس بالأسلوب المتسرع الذي تتبعه الإدارة الأمريكية الحالية، والذي يمتد لـ 48 ساعة فقط.

على الرغم من أن ترامب يعتبر تمديد وقف إطلاق النار الليلة "مستبعداً للغاية"، وأن محادثات إسلام آباد قد أُلغيت أو عُلّقت فعلياً، إلا أن الحرب الأمريكية على إيران قد تم تحييدها فعلياً، ومن غير المرجح استئنافها. لم تعد التهديدات الأمريكية فعّالة: فقد أوضحت إيران أنها مستعدة لهجوم جديد، ولن تتراجع عن خطها الأحمر الرئيسي (عدم تسليم اليورانيوم المخصب). من جهة أخرى، لا يستطيع ترامب إعلان النصر الكامل دون استلام اليورانيوم. هذا مأزق، ولكنه يحمل في طياته بصيص أمل، لأن الحصار المزدوج لمضيق هرمز أظهر أن العالم لم يعد بإمكانه التزام الصمت. الآن، يمارس الجميع ضغوطاً على الولايات المتحدة لإنهاء هذه المغامرة.

وسائل الإعلام الصهيونية

كتب معاريو في تحليله: تمكن الحرس الثوري الإيراني في الأيام الأخيرة من تجاوز العالم وتحويل ترامب إلى رئيس عاجز. شددت إيران موقفها من القضية النووية، وإسرائيل متشائمة بشأن إمكانية تسليم اليورانيوم المخصب. يستعد الجيش الإسرائيلي لانهيار المفاوضات (جمع المعلومات، وتحديث قائمة الأهداف، والتنسيق الوثيق مع الجيش الأمريكي).

على الجبهة اللبنانية، يتصرف الجيش الإسرائيلي بطريقة غريبة: غارات دون إطلاق نار تمهيدي، وبدعم من الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة فقط. كما قرر الجيش حلّ فرق التدخل السريع في قرى الحدود الشمالية، مما أثار انعدام الثقة بين السكان. المجتمع الإسرائيلي في حيرة من أمره، ويدرك أن الحرب لم تحقق النتائج المرجوة. على مستوى القيادة، أدت سنتان ونصف من القتال العنيف إلى تآكل القيم الأخلاقية والمهنية. من الأمثلة الحديثة على ذلك تدمير جندي إسرائيلي تمثالاً للسيد المسيح في لبنان، ومحاكمة أربع جنديات بتهمة ارتداء ملابس غير لائقة، وحظر ركض النساء بالسراويل القصيرة، واعتقال سبعة ضباط بتهمة الرشوة (عشرات الملايين من الشواقل)، ومحاولة ناجحة من قبل المخابرات الإيرانية للتسلل إلى الجيش.

وتُغطي شبكة "واي نت" الإخبارية مخاوف دول الخليج الفارسي بشأن سير المحادثات الأمريكية الإيرانية. ووفقًا لمسؤولين ومحللين، من المتوقع أن تُركز الجولة القادمة من المحادثات في إسلام آباد بشكل أساسي على حدود تخصيب اليورانيوم وكيفية إدارة إيران لمضيق هرمز، بدلاً من التركيز على الصواريخ الإيرانية أو وكلائها. ولذلك، قد يكون استعادة السيطرة على مضيق هرمز هو الإنجاز الوحيد للمحادثات، وليس خفض التصعيد الشامل الذي تعتبره دول المنطقة وإسرائيل أمرًا حيويًا.

وتُحلل صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" دور جاريد كوشنر (صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه) في السياسة الخارجية الأمريكية، لا سيما تجاه إيران وغزة. بالإشارة إلى فيلم ستانلي كوبريك "عيون مغلقة على اتساعها"، يصف الكاتب نهج كوشنر بأنه "دبلوماسية فرض الواقع"، التي تقوم على السرعة والسرية وتغيير الحقائق على أرض الواقع قبل رد فعل الطرف الآخر، بدلاً من المفاوضات التقليدية. يسعى كوشنر، بالتعاون مع ستيف ويتكوف (الممثل الخاص للولايات المتحدة)، إلى توجيه السياسة الأمريكية تجاه إيران بما يخدم مصالح نتنياهو وإسرائيل، وهناك قلق بين الأمريكيين من أن السياسة الأمريكية تُقاد من قبل اللوبي الإسرائيلي بدلاً من أن تكون مستقلة. وصلت المحادثات الإيرانية في باكستان إلى طريق مسدود، ويوشك وقف إطلاق النار على الانتهاء.