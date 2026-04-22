طهران تؤكد استعدادها للدفاع ضد أي شر أو تهديد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء رداً على سؤال الصحفيين لاسماعيل بقائي حول "طلب محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار المتفق عليه في 8 أبريل"، حيث أعرب بقائي عن تقديره للمساعي الحميدة والجهود الوساطية التي تبذلها باكستان لإنهاء الحرب المفروضة وإحلال السلام في المنطقة.

وأوضح بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن البادئة بهذه الحرب المفروضة، وأن جميع الإجراءات الإيرانية جاءت في إطار الحق الأصيل للدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني. وبناءً على ذلك، أشار إلى أن إيران، مع رصدها الدقيق للتطورات الميدانية والسياسية، ستتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية مصالحها وأمنها الوطني، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية، بيقظة كاملة، مستعدة للدفاع الشامل والحازم عن كيان إيران ضد أي تهديد أو شر.

وفي رد على سؤال آخر حول متابعة الجرائم المرتكبة والأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية والكيان الصهيوني ضد إيران، شدد بقائي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كل فرصة وقدرة لمساءلة المعتدين، واستعادة حقوق إيران، بما في ذلك تحقيق العدالة بحق مرتكبي ومخططي جرائم الحرب، والمطالبة بالتعويضات.

وحول سؤال ثالث يتعلق باحتمال جولة أخرى من المفاوضات مع الولايات المتحدة، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الدبلوماسية هي أداة لتحقيق المصالح والأمن الوطني"، مضيفاً: "سنعمل كلما توصلنا إلى قناعة بأن الأرضية المنطقية واللازمة مهيأة لاستخدام هذه الأداة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز مكاسب الشعب الإيراني في إحباط أعدائهم من بلوغ أهدافهم الشريرة".

/انتهى/