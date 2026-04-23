الهلال الاحمر يستنكر مهاجمة سفينة تجارية تحمل مواد حيوية لمرضى غسيل الكلى

وأفادت وكالة مهر للأنباء في اعقاب الهجوم الذي تم في 19 الجاري في بحر عمان ضد سفينة تجارية ايرانية بجوار الشواطئ الايرانية، على يد القوات العسكرية للولايات المتحدة، استنكرت جمعية الهلال الاحمر واللجنة الوطنية للحقوق الانسانية في بيان مشترك هذا الحادث بقوة.

وقال البيان ان اي اجراء معاد ضد السفن المدنية، يمثل خرقا صريحا للالتزامات الدولية للحكومات. كما ان معاهدة 1982 حول حقوق البحار، تؤكد ضرورة احترام امن السفن التجارية وطواقهما في كل الظروف.

واضاف ان قسما من شحنة السفينة، كان يضم موادا اولية تستخدم لانتاج المستلزمات التي يحتجاها مرضى غسيل الكلى، وكانت تعود لشركة "سها" للمعدات الطبية التابعة للهلال الاحمر الايراني.

وشددت جمعية الهلال الاحمر واللجنة الوطنية للحقوق الانسانية في البيان على ضرورة الاحترام غير المشروط لقواعد القانون الدولي وطالبتا المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها مجلس الامن الدولي للتدخل العاجل والمحايد والمسؤول لدراسة القضية ودفع منفذي الهجوم للاستجابة.

كما اكد البيان ضرورة ضمان امن الملاحة الدولية وحماية ارواح المدنيين لا سيما المرضى الذين هم بحاجة الى العلاجات الحيوية وكذلك اتخاذ التدابير الفعلية لتعويض تبعات وآثار هذا الحادث ودعم الاشخاص المتضرين.