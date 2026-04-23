سفير ايراني: مبدأ الوقوف بوجه الظلم، مفهوم مشترك في الاسلام والمسيحية واليهودية

أفادت وكالة مهر للأنباء جاء ذلك في الملتقى العلمي لقراءة الافكار السياسية والدينية والاجتماعية لسماحة اية الله السيد علي الخامنئي (القائد الشهيد) والذي عقد من قبل المستشارية الثقافية للسفارة الايرانية في ارمينيا بالتعاون مع كلية الالهيات بجامعة يريفان الحكومية.

وشارك في الملتقى حشد غفير من اساتذة الجامعات والباحثين وطلبة الالهيات والدراسات الايرانية والعلاقات الدولية وجمع من المحللين السياسيين.

واشار السفير الايراني خليل شير غلامي الى مفهوم المقاومة في فكر سماحة اية الله الخامنئي، معتبرا ان هذا المفهوم ليس مقولة سياسية بحتة، بل يضرب بجذوره في الفطرة الانسانية وهو امر مشترك بين الاديان الالهية.

وتحدث المستشار الثقافي للسفارة الايرانية محمد اسدي حول صيانة الهوية الثقافية للشباب في مواجهة النفوذ الثقافي للغرب في منظورة القائد الشهيد اية الله السيد علي الخامنئي واعتبر ان ذلك يشكل احد اهم القضايا الجيوثقافية في عصر العولمة.

كما القى رئيس كرسي الدراسات الايرانية بجامعة يريفان الحكومية وارطان فسكانيان كلمة تطرق فيها الى مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشدد على ضرورة المعرفة الدقيقة لهيكلية البلاد.

وقال ان احدى الميزات المهمة لنظام الحكم في ايران تتمثل في القدرة على حفظ الاستقرار والاستمرار في الظروف الاقليمية المعقدة

