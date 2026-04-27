إقامة مراسم تأبين للشهيد علي لاريجاني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم تأبين الشهيد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الأسبق، ونجله الشهيد مرتضى لاريجاني، تحت عنوان "سياسي إيران الحكيم"، ستُقام برعاية وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي وأهل الثقافة والفن والإعلام، وذلك يوم السبت 2 مايو 2026 ، من الساعة الثالثة عصراً حتى الخامسة مساءً، في قاعة الوحدة.

ويأتي تنظيم هذه المراسم تكريماً للخدمات الواسعة والمستدامة التي قدمها هذا الشخصية البارزة على الصعد الوطنية والثقافية والفنية، وبحضور جمع من المسؤولين والفنانين وأهل الثقافة والفن والإعلام، والشخصيات العلمية والاجتماعية في البلاد.

وستتناول هذه المراسم التأبينية أبعاد شخصية الفقيد الشهيد، وإسهاماته الثقافية، ومسيرته الإدارية، وأدواره الوطنية، حيث سيحيي أهل الثقافة والفن ذكرى الشهيد علي لاريجاني.

