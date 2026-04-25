عراقجي: لنرى ما إذا كانت أمريكا تمتلك إرادة جادة للمضي قدماً في الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شرح في منشور عبر منصة إكس، نتائج زيارته إلى إسلام آباد ولقاءاته مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

وقال عراقجي: كانت الزيارة إلى باكستان مثمرة للغاية؛ هذا البلد الذي يحظى دورُه الوسيط وجهودُه الأخوية لاستعادة السلام في المنطقة بتقدير كبير من جانبنا.

وأضاف، خلال هذه الزيارة، شرحتُ موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إطار عملي وقابل للتنفيذ لإنهاء الحرب ضد إيران بشكل دائم. يجب أن نرى ما إذا كانت أمريكا تمتلك حقاً إرادة جادة للمضي قدماً في الدبلوماسية.