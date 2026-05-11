إعدام جاسوس مشترك لصالح الـCIA والموساد في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، واستناداً إلى محتويات ملف القضية، فقد تم استقطاب المحكوم عليه بحكم تخصصه العلمي، للعمل في إحدى المنظمات العلمية النشطة في مجال الأقمار الاصطناعية. وأثناء تعاونه مع هذا المركز العلمي المهم، شرع في إقامة اتصالات مع أجهزة التجسس التابعة للعدو، بما فيها الـ CIA، وبشكل خاص جهاز المخابرات الإرهابي "الموساد".

وقام المحكوم عليه باتصالات مع الأجهزة الاستخباراتية للعدو على ثلاث مراحل، كانت الأولى والثالثة مع الموساد، والثانية مع المخابرات الأمريكية CIA. وبحسب وثائق الدعوى، فقد شرع المحكوم عليه عن علم وإرادة ذاتية بالاتصال بجهازي التجسس الأمريكي والصهيوني، وسرد لديهما المعلومات المتوفرة لديه.

وقد كانت المعلومات التي سعى المحكوم عليه إلى تقديمها لأجهزة العدو ذات طابع سري ومصنّف. وفي المراحل المبكرة من الاتصال، وبعد تعبئة نموذج التعاون مع الموساد، كان "شكور زاده" يتبادل المعلومات مع الجهاز عبر البريد الإلكتروني، وشملت معلومات أولية مثل: بياناته الشخصية والعائلية، ومكان العمل، وطبيعة الصلاحيات التي يمتلكها، والمهام والواجبات الخاصة بالمنظمة التي كان يعمل بها.

