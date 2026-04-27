مسؤول: تقرير الرابطة العالمية للصلب غيرصحيح وإيران لا تزال تحتل المرتبة العاشرة في إنتاج الصلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي محمدي، رئيس رابطة منتجي الصلب السبائكي، في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء: زعمت الرابطة العالمية للصلب مؤخرًا في تقرير لها أن فيتنام، التي أنتجت 6.4 مليون طن من الصلب في الربع الأول من هذا العام، احتلت المرتبة العاشرة عالميًا في إنتاج الصلب، متجاوزة بذلك إيران. هذا التقرير الصادر عن منظمة "وورلد ستيل" غير صحيح على الإطلاق، فبحسب الإحصاءات الدقيقة الصادرة عن رابطة منتجي سبائك الصلب، والمتوافقة مع إحصاءات المؤسسات الرسمية الأخرى في البلاد، أنتجت إيران 7.26 مليون طن من الصلب في الربع الأخير من العام الايراني الماضي، وهو ما يقارب إنتاج الربع الأول من عام 2026، أي بزيادة قدرها 860 ألف طن عن الإنتاج المعلن لفيتنام. ولذلك، لا تزال إيران تحتل المرتبة العاشرة في إنتاج الصلب العالمي.

وأضاف: يتم الإعلان عن حجم إنتاج الصلب الإيراني من قبل جهات رسمية محلية، مثل رابطة منتجي سبائك الصلب، بناءً على الأشهر الشمسية. أما بالنسبة للفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس، وهي الفترة نفسها تقريبًا التي تتزامن مع الربع الأول من عام 2026، فقد بلغ إنتاج إيران من الصلب 7.26 مليون طن، وقد أخطأت منظمة "وورلد ستيل" في تقريرها بشأن موقع إيران في إنتاج الصلب العالمي. لا تزال إيران عاشر أكبر منتج للصلب في العالم خلال الربع الأول من عام 2026، بعد البرازيل التي أنتجت 8.1 مليون طن من الصلب.

وصرح رئيس جمعية صناعة الصلب السبائكي قائلاً: "في 27 أبريل من هذا العام، شنّ الأعداء الأمريكيون والإسرائيليون هجومًا وحشيًا على شركتي مباركة للصلب وخوزستان للصلب، مما سيؤدي للأسف إلى انخفاض إنتاج الصلب في البلاد. في ظل هذه الظروف، ولضمان حفاظ صناعة الصلب الإيرانية على مكانتها العالمية، وحماية سوق الصلب والصناعات التحويلية والشركات ذات الصلة في البلاد من أي ضرر، يجب إعفاء مصانع الصلب من أي قيود على استهلاك الكهرباء والغاز هذا العام، لكي تتمكن من مواصلة الإنتاج بشكل مستدام وبأقصى طاقة إنتاجية."

وأضاف: "في الوقت نفسه، نأمل أن تكتمل عملية إعادة إعمار مصنعي مباركة للصلب وخوزستان للصلب سريعًا لكي يعودا إلى الإنتاج. تقف جمعية صناعة الصلب السبائكي إلى جانب هاتين الشركتين، ونحن على استعداد لتقديم أي تعاون ودعم في عملية إعادة إعمارهما."

قال محمدي: في العام الماضي، بلغ إنتاج إيران من الصلب أكثر من 32 مليون طن. ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة استغلال طاقات صناعة الصلب الإيرانية العام الماضي 63%. لذا، يجب عدم فرض أي قيود على الطاقة على شركات الصلب هذا العام لتمكينها من رفع نسبة استغلالها.

