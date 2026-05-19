أكبر محطة للطاقة الشمسية في طهران على وشك التشغيل

أكبر محطة للطاقة الشمسية في محافظة طهران، بقدرة 63 ميغاواط، بالقرب من المدينة الصناعية "شمس آباد"، أصبحت على وشك التشغيل.
أفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ساتبا)، وشركة توزيع الكهرباء في محافظة طهران، وبدعم من المحافظة، بهدف تقليل العجز في قطاع الكهرباء.
