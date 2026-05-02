  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٥:٣٦ م

حنظلة تخترق وتنشر 150 ألف بريد إلكتروني سري لروبرت مالي

حنظلة تخترق وتنشر 150 ألف بريد إلكتروني سري لروبرت مالي

أعلنت مجموعة "حنظلة" السيبرانية أنها تمكنت، في عملية سيبرانية معقدة، من اختراق كامل لأنظمة روبرت مالي، مهندس العقوبات ضد إيران والمستشار السابق للرئيس الأمريكي، بشكل كامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ووفقاً لهذه المجموعة، تم نشر 150 ألف بريد إلكتروني جديد وفائق السرية يعود لروبرت مالي، إلى جانب آلاف المحادثات الخاصة من حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، لأول مرة على موقع "حنظلة"، وهي متاحة للجمهور.

وأكدت "حنظلة" وجود أدلة لا يمكن دحضها في هذه الوثائق على الدور المباشر للوبي الصهيوني في تصميم وتنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

كما ذكرت "حنظلة" أن الوثائق تظهر أدلة على أن عدة دول عربية في منطقة الخليج الفارسي تعاونت بشكل وثيق مع روبرت مالي وفريق عقوباته، وكانت بمثابة الذراع التنفيذية لمشاريع الضغط الاقتصادي ضد إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1970454
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات