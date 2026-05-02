حنظلة تخترق وتنشر 150 ألف بريد إلكتروني سري لروبرت مالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ووفقاً لهذه المجموعة، تم نشر 150 ألف بريد إلكتروني جديد وفائق السرية يعود لروبرت مالي، إلى جانب آلاف المحادثات الخاصة من حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، لأول مرة على موقع "حنظلة"، وهي متاحة للجمهور.

وأكدت "حنظلة" وجود أدلة لا يمكن دحضها في هذه الوثائق على الدور المباشر للوبي الصهيوني في تصميم وتنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

كما ذكرت "حنظلة" أن الوثائق تظهر أدلة على أن عدة دول عربية في منطقة الخليج الفارسي تعاونت بشكل وثيق مع روبرت مالي وفريق عقوباته، وكانت بمثابة الذراع التنفيذية لمشاريع الضغط الاقتصادي ضد إيران.

